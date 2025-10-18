Захарова: Россия сопротивляется зверствам, культивируемым Западом

Мир находится "в центре чудовищного позора", когда страны Запада, на протяжении столетий презентующие себя как передовые, пришли в ХХ и ХХI веке к "изобретению массовых способов убийства", отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия на передовой сопротивления тем зверствам, что культивирует Запад, но уже весь мир призывает его очнуться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного "Клуба народного единства" на площадке ТАСС.

Дипломат отметила, что мир находится "в центре чудовищного позора", когда страны Запада, на протяжении столетий презентующие себя как передовые, пришли в ХХ и ХХI веке к "изобретению массовых способов убийства". Она назвала чудовищным, что такие зверства культивируются теми, кто столько лет считался просвещенным во всех отношениях.

"Это катастрофа сегодняшнего дня. И мы должны работать уже не на опережение, потому что мы в центре этой трагедии. Но я говорю "мы" не как Россия. Мы-то эту температуру не доводим до уровня фатальной, а остальные находятся пока в неведении", - подчеркнула Захарова.

Она указала, что уже очень многие страны Азии, Латинской Америки, особенно Африки, заявляют о том, что они все это проходили, и происходящее - откровенный расизм. "[Они призывают]: очнитесь. А цивилизованная часть находится в состоянии зомби", - констатировала дипломат.