Захарова: Трамп поставил все на то, чтобы дать США шанс

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поставил все на то, чтобы дать Америке, которая находилась на уровне коллапса, шанс. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в подкасте Ларри Джонсона в рамках медиафорума международного "Клуба народного единства" на площадке ТАСС.

Дипломат напомнила, что Трамп прошел через многое ради своей страны, в частности, на него было совершено покушение, многих его близких людей убивали не только физически, но и идеологически. "Он поставил все не для того, чтобы выиграть самому, а для того, чтобы дать шанс людям, которых он по-настоящему любит. И это больше, чем его ближний круг. Это больше, чем просто заработок", - отметила Захарова. "Это человек с определенным отношением к своему ближнему кругу, он готов был и это поставить. Почему? Потому что он понимал и понимает, <...> что Америка тонет, что Америка находится на уровне коллапса, и что, возможно, внешне это не так видно, но он это понимает изнутри", - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ также выразила мнение, что ранее ультралибералы "украли" у Трампа не просто выборы, а президентство, поскольку "в первый срок ему тоже не дали работать". "Первый срок президента Трампа, к сожалению, на 50, а может быть, на 70% правили ультралиберальные демократы. Они делали все, чтобы ему не дать работать", - пояснила она. Захарова указала, что такая ситуация дала Трампу мотивацию доказать, что в будущем он сможет что-то сделать, но, помимо желания бороться за справедливость, им двигало и более сильное чувство. "[У него] есть вера в то, что он должен сделать что-то особое. Понимаете? Это может сделать человек, который действительно готов положить все, что у него есть, не то что до последней копейки, а даже до благополучия всех своих близких", - добавила она.

"Поэтому, когда я вижу Трампа, у меня есть ощущение, что его ведет вот эта какая-то вера в то, что это надо сделать. <...> Он взял последний приз, он стал в первый раз президентом Америки, для себя в первый раз, он мог на этом успокоиться. Он заработал много денег, у него была высшая позиция, он всем все доказал. У него семья, у него друзья, у него мировой бизнес. Но что-то двигало им еще", - отметила дипломат.