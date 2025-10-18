Постпред РФ: совбез ООН больше не рассматривает ядерное нераспространение Ирана

Совет Безопасности ООН завершил рассмотрение иранской ядерной проблемы 18 октября

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 18 октября. /ТАСС/. Совет безопасности ООН после сегодняшнего дня больше не будет рассматривать проблематику ядерного нераспространения в отношении Ирана. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В соответствии с пунктом 8 резолюции 2231 Совет Безопасности ООН сегодня завершил рассмотрение иранской ядерной проблемы и пункт "Нераспространение" отныне исключается из списка вопросов, находящихся на рассмотрении Совета", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в МИД РФ напомнили, что 18 октября истекает установленный резолюцией 2231 десятилетний срок со дня принятия Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Это означает, что "действие всех положений резолюции 2231 должно быть прекращено, включая предусмотренные ею ограничения и процедуры", пояснили в МИД.