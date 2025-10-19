Ульянов отметил рвение ЕС и НАТО продолжать конфликт до последнего украинца

Такое намерение Запад продемонстрировал за три года конфликта, подчеркнул постоянный представитель России при международных организациях в Вене

ВЕНА, 19 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил стремление Евросоюза и НАТО продолжать конфликт на Украине.

"Похоже, что за последние три года страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец", - написал Ульянов в своем телеграм-канале.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что власти Украины рассчитывают, что смогут убедить своих западных партнеров частично взять на себя финансирование зарплат украинских военнослужащих, так как средств в бюджете страны критически не хватает.