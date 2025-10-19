Мирошник: полмиллиона единиц оружия "растащили мелкие воришки" на Украине

При этом посол по особым поручениям МИД РФ отметил, что растаскивание и перепродажа иностранных поставок вооружения происходит вне учета полиции и в гораздо больших масштабах

Редакция сайта ТАСС

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Полмиллиона единиц оружия на Украине "растащили по углам и схронам" мелкие воришки, также в больших масштабах происходит перепродажа иностранных поставок вооружения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Мирошник прокомментировал данные Нацполиции Украины, согласно которым на Украине с февраля 2022 года украдено или утеряно почти полмиллиона единиц оружия. При этом больше всего утрачено различных автоматов - почти 150 тыс., более 29 тыс. пулеметов и почти 19 тыс. гранатометов. 58% пропавшего оружия - иностранного производства.

"На Украине растащили по углам и схронам полмиллиона единиц оружия. И это без участия "государственных мужей", - указал он. - Это вооружение, которое разворовано внутри страны "мелкими воришками".

При этом дипломат информировал, что растаскивание и перепродажа иностранных поставок вооружения происходит вне учета полиции и в гораздо больших масштабах. "Там уже распоряжается верхушка режима в координации со спецслужбами поставщиков.

"Эти полмиллиона относятся к категории "трошечки для себе", - заключил он.