Захарова: корреспондента "Sputnik Азербайджан" Картавых освободили

Игорь Картавых направляется в Россию, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Глава информационного агентства "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых освобожден из-под стражи и направляется в Россию. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию", - сказала она.

Ранее сообщалось, что суд в Азербайджане освободил из-под ареста Картавых. Он был арестован 1 июля на четыре месяца после проведенной МВД Азербайджана операции в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан". Ему были предъявлены обвинения по статьям "Мошенничество с причинением крупного ущерба", "Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере", "Легализация имущества, добытого преступным путем" Уголовного кодекса Азербайджана. В редакции Sputnik сообщали, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не получали, шел диалог на уровне рабочих групп для урегулирования возможных разногласий.