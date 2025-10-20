Солодов внес на должность председателя правительства кандидатуру Юлии Морозовой

Этот пост ранее занимал Павел Ясевич

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 октября. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Солодов внес кандидатуру Юлии Морозовой на должность председателя нового состава правительства, которое, согласно законодательству, формируется после проведения процедуры выборов главы региона. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Согласования с депутатами краевого парламента требуют пять должностей в правительстве. На должность председателя правительства вносится кандидатура Юлии Морозовой, на должность вице-губернатора - Оксана Герасимова, на должность руководителя администрации губернатора - Сергей Меркулов. На должности заместителей председателя правительства - Евгения Позднякова и Николай Киселев. Решение по этим кандидатурам будет принято 28 октября на очередной сессии краевого парламента", - говорится в сообщении краевых властей.

Ранее должность председателя правительства занимал Павел Ясевич. О причинах кадровой перестановки не сообщается.

Также в новый состав правительства вошли пять новых министров. Главы органов исполнительной власти сменились в министерствах лесного и охотничьего хозяйства, экономики, в министерстве по внутренней политике, в министерствах образования, имущественных отношений.