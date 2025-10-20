Посол РФ: визит главы МИД Эфиопии в Москву состоится 20-21 октября

В графике запланировали переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотевос посетит Москву с визитом 20-21 октября. В графике запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заявил в интервью ТАСС посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

"Визит министра иностранных дел Эфиопии господина Гедиона Тимотевоса в Москву проходит 20-21 октября и является прямым продолжением и развитием диалога, состоявшегося на высшем уровне между лидерами наших стран 25 сентября 2025 года", - отметил дипломат.

Он добавил, что, помимо "центрального элемента визита - переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, - планируются важные встречи в профильныхэкономических министерствах и ведомствах".

"Это очередной элемент в плотной ткани нашего многопланового и последовательного взаимодействия, которое в текущем году обрело особую динамику, - продолжил дипломат. - Программой пребывания эфиопской делегации предусмотрена сверка часов по всему комплексу вопросов двусторонней повестки, включая практическую кооперацию в различных отраслях, подготовку будущих контактов на высоком уровне, и проблематику координации работы на международных площадках, прежде всего в ООН и БРИКС".

По словам Терехина, российская сторона рассчитывает, что визит поможет "подтянуть сотрудничество в торговле, инвестициях и технологиях к высокому уровню политического взаимодействия, придаст дополнительный импульс практической реализации договоренностей, достигнутых лидерами, наметит новые векторы взаимовыгодного партнерства, отвечающего коренным интересам народов России и Эфиопии".

Полный текст интервью будет опубликован 21 октября.