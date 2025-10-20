Комитеты СФ провели консультации по кандидатурам на должности прокуроров

В частности, обсудили кандидатуру Екатерины Банниковой

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Комитеты Совета Федерации по госстроительству, по обороне и по федеративному устройству на совместном заседании провели консультации по кандидатурам на должности прокуроров некоторых субъектов РФ.

Прокуроры субъектов РФ назначаются на должность президентом РФ после консультаций с Советом Федерации.

"Мы обсудили всех представленных президентом Российской Федерации кандидатов. Я думаю, что общее мнение выскажу: пожелаем кандидатам успехов", - сказал на заседании председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас.

Консультации состоялись по кандидатурам Екатерины Банниковой - для назначения на должность прокурора Костромской области, Александра Гулягина - прокурора Астраханской области, Сергея Дябкина - прокурора Республики Саха (Якутия), Андрея Кулагина - прокурора Тамбовской области. Также сенаторы обсудили кандидатуры Владимира Мосина - для назначения на должность прокурора Брянской области, Максима Попова - прокурора Калининградской области, Юрия Рываева - прокурора Кировской области, Дмитрия Седых - прокурора Еврейской автономной области.