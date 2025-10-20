Москва и Белград подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Дней Москвы

Заявил министр правительства российской столицы, отметил, что документ придает новый стимул сотрудничеству между двумя городами

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Москва и Белград подписали меморандум о взаимопонимании, который символизирует продолжение и углубление сотрудничества двух столиц. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин на церемонии открытия Дней Москвы в Белграде.

"Я хотел бы поблагодарить мэрию Белграда за ту помощь, которую нам оказали в организации Дней Москвы. Эта традиция существует у нас уже много лет. В 2016 году проходили Дни Москвы в Белграде, а в 2017 - ответные Дни Белграда в Москве. К сожалению, пандемия и сложная политическая ситуация не позволили нам поддерживать эту традицию, но сегодня мы ее возобновляем", - подчеркнул Черемин.

Министр отметил, что подписанный документ придает новый стимул сотрудничеству между двумя городами. "Сегодняшний документ, меморандум о сотрудничестве, символизирует продолжение нашего партнерства и его углубление, потому что мы договорились о взаимодействии в самых разных сферах: градостроительстве, урбанистике, модернизации транспортной инфраструктуры, здравоохранении, образовании, спорте и туризме. Белград всегда был и останется надежным и важнейшим партнером Москвы", - указал Черемин.

Он также сообщил, что в рамках программы состоится бизнес-форум, где предприниматели обсудят перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей. "Сегодня у нас пройдет бизнес-форум, в котором примут участие наши предприниматели. Мы будем обсуждать возможность углубления внешнеэкономических и инвестиционных связей", - уточнил министр.

Черемин поздравил жителей сербской столицы с годовщиной освобождения Белграда и отметил вклад советских и югославских воинов в победу над фашизмом. "Хочу поздравить всех жителей Белграда с Днем освобождения столицы Сербии, в котором принимала участие Красная армия и Народно-освободительная армия Югославии. Для нас это очень важное событие, которое мы отмечаем в год 80-летия Победы. Это дата, широко отмечаемая во всем мире, - у нас прошел парад в Москве 9 мая, затем большой парад в Пекине", - подчеркнул он.

Завершая выступление, Черемин пригласил белградцев на культурную программу. "Вечером состоится удивительный концерт - выступит один из лучших российских джазовых исполнителей Вадим Эйленкриг. Мы ждем всех на мероприятиях Дней Москвы в Белграде и через два дня - в городе Ниш", - добавил он.

Освобождение Белграда

В ходе освобождения Белграда с 28 сентября по 20 октября 1944 года Красная армия потеряла убитыми 4 350 человек, ранения получили 14 488 человек. Потери Народной освободительной армии Югославии составили около 3 тыс. человек.

Всего при освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров. За время оккупации и в ходе освободительной борьбы в стране погибли 1,7 млн человек, из них более половины - сербы. Партизанское движение Югославии сыграло огромную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта.