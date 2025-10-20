Реклама на ТАСС
Песков заявил об отсутствии деталей саммита РФ - США в Будапеште

Пресс-секретарь президента России отметил, что предстоит еще сделать много "домашней работы"
09:46
обновлено 10:02

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Никаких деталей предстоящего саммита Россия - США в Будапеште пока нет. Предстоит еще большая работа по линии внешнеполитических ведомств, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Пока никаких деталей [предстоящего саммита] из перечисленных вами нет. Понимания по этому [всему] нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, приглашена ли к участию в саммите Украина, кем и как будет представлена европейская сторона и есть ли планы подписания документов.

"Предстоит еще сделать много домашней работы. Предстоит поработать и по линии внешнеполитических ведомств, нашего министерства иностранных дел, Госдепартамента. Их работа будет сконцентрирована на том, чтобы найти ответы на те вопросы, которые вы обозначили", - резюмировал представитель Кремля. 

