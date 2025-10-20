Песков: позиция России по мирному урегулированию хорошо известна
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Позиция России и президента страны Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине последовательна и хорошо известна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читайте также
Возможность обменов землей и планы на саммит в Будапеште. Темы брифинга Пескова
"Позиция Российской Федерации и президента Путина [по мирному урегулированию на Украине] последовательна, хорошо известна", - заметил представитель Кремля, отвечая на брифинге на вопрос о том, остаются ли условия Москвы по урегулированию на Украине неизменными в контексте противоречивых заявлений Киева по разрешению конфликта.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина близка к окончанию военных действий. Вместе с тем он добавил, что не согласился с требованием "отступления из Донбасса". Кроме того, Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на Украине.