Песков: позиция России по мирному урегулированию хорошо известна

Пресс-секретарь президента РФ назвал последовательной позицию российского лидера Владимира Путина по решению украинского кризиса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Позиция России и президента страны Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине последовательна и хорошо известна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Позиция Российской Федерации и президента Путина [по мирному урегулированию на Украине] последовательна, хорошо известна", - заметил представитель Кремля, отвечая на брифинге на вопрос о том, остаются ли условия Москвы по урегулированию на Украине неизменными в контексте противоречивых заявлений Киева по разрешению конфликта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина близка к окончанию военных действий. Вместе с тем он добавил, что не согласился с требованием "отступления из Донбасса". Кроме того, Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на Украине.