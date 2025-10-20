Песков: РФ на саммите в Венгрии хотела бы продвинуться по теме мира на Украине

Москва также рассчитывает обсудить двусторонние отношения с Вашингтоном на саммите в Будапеште, рассказал пресс-секретарь президента России

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. РФ рассчитывает продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования и обсудить двусторонние отношения с США на саммите в Будапеште. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Возможность обменов землей и планы на саммит в Будапеште. Темы брифинга Пескова

"[Хотелось бы] продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования - раз. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений", - сказал Песков, отвечая на вопрос, чего Москва хотела бы добиться от саммита в Будапеште.

16 октября американский лидер Дональд Трамп после разговора по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что они условились вскоре встретиться в Будапеште. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".