Песков: Россия продолжит общение с США по теме украинского урегулирования

Ведется серьезная работа, отметил пресс-секретарь российского лидера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Москва продолжает общение с Вашингтоном по теме урегулирования кризиса вокруг Украины, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем наше общение в данном случае с американцами по теме украинского урегулирования, ведется серьезная работа. Дальше посмотрим", - сказал представитель Кремля, комментируя противоречивые заявления Киева по разрешению конфликта на Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина близка к окончанию военных действий. Вместе с тем он добавил, что не согласился с требованием "отступления из Донбасса". Кроме того, Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на Украине.