Песков: линия РФ насчет остановки войск на текущих позициях не меняется

Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов, отметил пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Переговорная линия России в отношении остановки войск на текущих позициях не меняется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации в американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп предложил остановить конфликт на текущих позициях, а о деталях договариваться позже.

"Это газетное сообщение. В целом разных много было заявлений на этот счет", - заметил Песков. "Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется", - подчеркнул он.