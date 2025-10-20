Статья

Возможность обменов землей и планы на саммит в Будапеште. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Возможность территориальных обменов между Россией и Украиной, планы Москвы на саммит в Будапеште и иранская ядерная проблема стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с гендиректором ДОМ.PФ Виталием Мутко.

Об украинском урегулировании

Москва слышит все противоречивые заявления из Киева: "Все эти противоречия, которые мы наблюдаем в Киеве, конечно же, они не способствуют этому процессу, скорее, наоборот, затрудняют".

Позиция России и Путина по мирному урегулированию "последовательна, хороша известна".

Россия продолжает общение с США по теме украинского урегулирования: "Ведется серьезная работа".

Переговорная линия России в отношении остановки войск на существующих позициях не меняется: "Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется".

О подготовке встречи Путина и Трампа

Хорошие отношения Путина и президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном способствовали выбору Будапешта как места саммита: "Это во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора [российского и американского лидеров]".

Пока никаких деталей саммита в Будапеште нет: "Предстоит еще сделать много домашней работы. Предстоит поработать и по линии внешнеполитических ведомств, нашего министерства иностранных дел, госдепартамента [США]".

На саммите в Будапеште Россия рассчитывает продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования и обсудить двусторонние отношения с США: "[Хотелось бы] продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования - раз. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений".

Работа команд России и США по подготовке встречи Путина и Трампа еще пока не началась: "Конечно же, все выполняют те поручения, которые дали президенты. Но такая полномасштабная "переговорка", командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата. Она будет начинаться только сейчас".

Что касается слов Владимира Зеленского о готовности приехать в Будапешт, то детали будущего саммита, о котором договорились лидеры России и США, пока не определены: "Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента".

О возможности территориальных обменов

Кремль не стал комментировать сообщения СМИ об обсуждении Путиным и Трампом возможных территориальных обменов Украины и России: "Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали. Больше нам сообщить нечего".

О возможности передачи Tomahawk Украине

Российская сторона не получала от США официальных уведомлений по решению не поставлять Украине ракеты Tomahawk: "Мы слышим и слушаем заявления на этот счет. Вот так и ориентируемся. Также есть контакты на рабочем, на экспертном уровне, где тоже имеем возможность обмениваться позицией".

Об иранской ядерной проблеме