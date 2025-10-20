Возможность обменов землей и планы на саммит в Будапеште. Темы брифинга Пескова
Редакция сайта ТАСС
10:21
Возможность территориальных обменов между Россией и Украиной, планы Москвы на саммит в Будапеште и иранская ядерная проблема стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с гендиректором ДОМ.PФ Виталием Мутко.
Об украинском урегулировании
- Москва слышит все противоречивые заявления из Киева: "Все эти противоречия, которые мы наблюдаем в Киеве, конечно же, они не способствуют этому процессу, скорее, наоборот, затрудняют".
- Позиция России и Путина по мирному урегулированию "последовательна, хороша известна".
- Россия продолжает общение с США по теме украинского урегулирования: "Ведется серьезная работа".
- Переговорная линия России в отношении остановки войск на существующих позициях не меняется: "Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется".
О подготовке встречи Путина и Трампа
- Хорошие отношения Путина и президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном способствовали выбору Будапешта как места саммита: "Это во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора [российского и американского лидеров]".
- Пока никаких деталей саммита в Будапеште нет: "Предстоит еще сделать много домашней работы. Предстоит поработать и по линии внешнеполитических ведомств, нашего министерства иностранных дел, госдепартамента [США]".
- На саммите в Будапеште Россия рассчитывает продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования и обсудить двусторонние отношения с США: "[Хотелось бы] продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования - раз. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений".
- Работа команд России и США по подготовке встречи Путина и Трампа еще пока не началась: "Конечно же, все выполняют те поручения, которые дали президенты. Но такая полномасштабная "переговорка", командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата. Она будет начинаться только сейчас".
- Что касается слов Владимира Зеленского о готовности приехать в Будапешт, то детали будущего саммита, о котором договорились лидеры России и США, пока не определены: "Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента".
О возможности территориальных обменов
- Кремль не стал комментировать сообщения СМИ об обсуждении Путиным и Трампом возможных территориальных обменов Украины и России: "Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали. Больше нам сообщить нечего".
О возможности передачи Tomahawk Украине
- Российская сторона не получала от США официальных уведомлений по решению не поставлять Украине ракеты Tomahawk: "Мы слышим и слушаем заявления на этот счет. Вот так и ориентируемся. Также есть контакты на рабочем, на экспертном уровне, где тоже имеем возможность обмениваться позицией".
Об иранской ядерной проблеме
- Ситуация с всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе "очень сложная", неконструктивная позиция ЕС только обостряет ее: "Конечно, нет никаких оснований для оказания чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну Иран".
- Россия готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях: "Иран - это наш партнер, и наши отношения весьма динамично развиваются. Мы будем делать это и впредь".