Генпрокурор РФ прибыл с первым зарубежным визитом в Таджикистан

На заседании КСГП Александр Гуцан выступит с докладом о российском опыте противодействия киберпреступности

© Официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры России

ДУШАНБЕ, 20 октября. /ТАСС/. Генпрокурор России Александр Гуцан прибыл в Таджикистан для участия в 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств - участников СНГ.

Это его первый рабочий визит за рубеж после назначения на должность генпрокурора России. В аэропорту Душанбе его встречали генпрокурор Республики Таджикистан Хабибулло Вохидзода и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Таджикистан Семен Григорьев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России, на заседании КСГП, которое пройдет под председательством главы таджикистанского надзорного ведомства, российский генпрокурор выступит с докладом о российском опыте противодействия киберпреступности. Кроме того, в ходе визита в Душанбе он проведет ряд двусторонних встреч с коллегами из стран СНГ.

Свою поездку в столицу Таджикистана глава Генпрокуратуры России начал с возложения цветов в Парке Победы к мемориалу "Никто не забыт. Ничто не забыто", почтив память павших в Великой Отечественной войне.

Координационный совет генеральных прокуроров государств - участников СНГ был создан в 1995 году, в 2000 году получил статус межгосударственного органа СНГ. Среди основных направлений его деятельности - организация взаимодействия и сотрудничества прокуратур государств СНГ в борьбе с преступностью, нарушениями законности и правопорядка, в защите прав и законных интересов граждан и координация деятельности межгосударственных органов СНГ в сфере борьбы с преступностью и укреплении правопорядка. Заседания КСГП с участием глав прокурорских служб проводятся ежегодно.

