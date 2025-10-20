Посол РФ в Италии предупредил о последствиях "распила" российских активов

Это подорвет доверие к финансовому сектору Запада, отметил Алексей Парамонов

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 20 октября. /ТАСС/. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов заявил, что схемы по использованию "замороженных" в европейских юрисдикциях российских золотовалютных резервов для выделения киевскому режиму "репарационного кредита" не имеют юридического обоснования. В комментарии, размещенном в Telegram-канале посольства, он отметил, что это подорвет доверие к финансовому сектору Запада.

"Это подорвет доверие к евро, в результате ухудшится инвестиционный климат и усилится отток капиталов с европейских рынков, что в перспективе приведет к разрушению как принципов международной экономической и финансовой деятельности, так и существующего западноцентричного финансово-экономического миропорядка", - указал посол.

Он отметил, что чем плачевнее для Киева ситуация на земле, чем более очевидным является банкротство украинского государства, тем труднее Западу сохранять общественный консенсус относительно бессмысленных многомиллиардных затрат на коррумпированную Украину. "Теперь они просто хотят банально "распилить" финансовые активы России, пустить их на закупки вооружений у американских и европейских компаний для Украины в целях нанесения России "стратегического поражения", тем самым продолжив разрушение Украины и войну до последнего украинца", - продолжил дипломат.

"Соучастие же Италии в подобном финансовом преступлении рискует на долгие годы существенно затруднить возможность восстановления торгово-экономического сотрудничества с Россией", - предупредил Парамонов.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

По сообщениям СМИ, против использования российских активов выступают Бельгия и Венгрия.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупреждал, что странам Запада, которые рассматривают возможность использования замороженных активов России для оказания помощи Украине, следует учитывать последствия таких шагов для мировой финансовой системы.