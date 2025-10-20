Путин пожелал ДОМ.РФ удачи на IPO

Средства, вырученные от выведения 10% акций компании на рынок, в основном пойдут на проектное финансирование

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пожелал гендиректору ДОМ.РФ Виталию Мутко удачи при выведении на IPO этого института развития в жилищной сфере. О планах провести публичную продажу акций Мутко сообщил главе государства во время рабочей встречи в Кремле.

"Владимир Владимирович, мы в целом рассчитываем, что путем привлечения ресурсов, выхода на публичный рынок мы сохраним нацеленность на развитие жилищной сферы, поддержку людей, сохраним все наши функционалы института развития и просто будем более качественно работать, более ответственно. Потому что у нас не только один акционер, появятся еще много акционеров, перед которыми надо будет держать отчет и быть прозрачными, публичными", - отметил Мутко.

"Успехов", - пожелал президент.

Путин поинтересовался, как идет работа по выходу на IPO. Мутко вкратце рассказал о состоянии активов ДОМ.РФ, отметив, что на фондовом рынке этот институт развития не новичок. По его словам, все, что ДОМ.РФ сейчас инвестирует в строительную отрасль, привлекается с рынка.

Глава государства уточнил, куда пойдут средства, вырученные от выведения 10% акций ДОМ.РФ на рынок. Мутко сообщил, что в основном - на проектное финансирование.