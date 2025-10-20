Рябков прокомментировал будущий телефонный разговор Лаврова и Рубио

Беседа приближается, уточнил замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио приближается. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, понимания о месте встречи Лаврова и Рубио нет, все находится в процессе рассмотрения.

Отвечая на вопрос о возможности телефонного контакта, Рябков указал, что "он приближается".

"Это вопрос, который в отличии от очного контакта в более продвинутой стадии согласования находится", - добавил он.

Как отметил замминистра, отвечая на вопрос, будут ли готовиться какие-то документы на бумаге к встрече Лаврова и Рубио: "Зависит от ситуации. Дело в том, что контакты с американцами по разным линиям не прерываются и формат бывает разный. Кое-что иногда кладется на бумагу, хотя, может быть, не в форме каких-то нот, а в другой стилистике, в других жанрах".