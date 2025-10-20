Рябков заявил, что альтернативы духу Анкориджа нет

Заместитель министра иностранных дел указал, что работать нужно в рамках, которые задала встреча на Аляске

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Дух российско-американского саммита на Аляске не имеет альтернативы, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути", - сказал дипломат журналистам.

"То, что сложилось и было сформулировано там (в Анкоридже - прим. ТАСС) президентами [РФ и США], - вот на что мы должны опираться во всех дальнейших усилиях", - подчеркнул Рябков.

По его мнению, "искусственно расширять повестку дня сейчас за счет каких-то сюжетов, которые важны, но при этом сложны, требуют времени, важны во всех смыслах, можно, но насколько это будет помогать движению по главному направлению, в упомянутых областях, это вопрос".

"Этим мы сейчас занимаемся", - уточнил замминистра.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в августе на Аляске, в Анкоридже.