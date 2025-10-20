Рябков заявил, что альтернативы духу Анкориджа нет
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Дух российско-американского саммита на Аляске не имеет альтернативы, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути", - сказал дипломат журналистам.
"То, что сложилось и было сформулировано там (в Анкоридже - прим. ТАСС) президентами [РФ и США], - вот на что мы должны опираться во всех дальнейших усилиях", - подчеркнул Рябков.
По его мнению, "искусственно расширять повестку дня сейчас за счет каких-то сюжетов, которые важны, но при этом сложны, требуют времени, важны во всех смыслах, можно, но насколько это будет помогать движению по главному направлению, в упомянутых областях, это вопрос".
"Этим мы сейчас занимаемся", - уточнил замминистра.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в августе на Аляске, в Анкоридже.