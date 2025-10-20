Рябков рассказал, когда пройдет встреча России и США по раздражителям

Дату для проведения консультаций пока не согласовали, сообщил замглавы МИД

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Дата для проведения консультаций между РФ и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях пока не согласована. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, пока нет", - сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Рябков заявил ТАСС, что третий раунд российско-американских переговоров по устранению раздражителей состоится до конца осени.

27 февраля и 10 апреля в Стамбуле прошли переговоры, посвященные нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях двух стран. Делегацию РФ на первом и втором раундах консультаций возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.