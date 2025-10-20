Рябков: СВО и Украина войдут в повестку предстоящей встречи Лаврова и Рубио

У России и США много вопросов двусторонней повестки дня, отметил замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Тематика специальной военной операции (СВО) и поддержка Западом киевского режима войдут в повестку предстоящей встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, при этом у Москвы и Вашингтона имеется большое количество двусторонних вопросов. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Конечно, тематика СВО и той линии, которую проводит западная группа в поддержку Украины, что нас не может устроить", - отметил высокопоставленный дипломат, говоря о темах встречи Лаврова и Рубио. "У нас много вопросов двусторонней повестки дня", - добавил Рябков.

По словам замглавы МИД РФ, в число обсуждаемых тем также войдут вопросы, которые "относятся к экономическим сюжетам, экономическому блоку". "Они тоже требуют внимания", - указал он.