МИД РФ приветствует соглашение Афганистана и Пакистана о прекращении огня

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, настрой Кабула и Исламабада на диалог, разрешение разногласий политико-дипломатическими средствами является основой поддержания мира между двумя дружественными России странами и важным фактором обеспечения региональной безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия приветствует соглашение между Афганистаном и Пакистаном о взаимном прекращении огня и перестрелок в приграничье. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Приветствуем достигнутое между Кабулом и Исламабадом при посредничестве властей Катара и Турции соглашение о взаимном прекращении огня и перестрелок в районе афгано-пакистанской границы", - отметила представитель российского дипведомства.

По словам Захаровой, настрой Афганистана и Пакистана на диалог, разрешение разногласий политико-дипломатическими средствами является основой поддержания мира между двумя дружественными России странами и важным фактором обеспечения региональной безопасности.

"Призываем Кабул и Исламабад к расширению партнерского взаимодействия, в том числе по вопросам контртеррора", - подчеркнула дипломат.