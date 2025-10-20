Посол РФ в Эфиопии: между лидерами двух стран установился доверительный диалог

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Личный доверительный диалог, установившийся между лидерами России и Эфиопии, способствует развитию отношений Москвы и Аддис-Абебы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в республике Евгений Терехин.

"Личный доверительный диалог между лидерами наших государств является локомотивом всего комплекса российско-эфиопских отношений", - сказал дипломат.

Он отметил, что "регулярные встречи на высшем уровне, в том числе на полях саммитов форума Россия - Африка и БРИКС, позволяют не только определять стратегические направления сотрудничества, но и оперативно решать возникающие вопросы". "Каждый такой контакт придает мощный импульс межведомственному и деловому взаимодействию", - подчеркнул Терехин.

Он обратил внимание на то, что во время переговоров в Москве 25 сентября премьер-министр республики "Абий Ахмед возобновил приглашение президенту [России] Владимиру Путину посетить Эфиопию с визитом, который, по словам эфиопского лидера, станет историческим событием". "Данное приглашение было с благодарностью принято российской стороной к рассмотрению", - отметил посол.

По его словам, "вопросы подготовки визитов на высшем уровне относятся к категории особо чувствительных и требуют тщательной проработки по дипломатическим каналам, их конкретные сроки согласовываются с учетом рабочих графиков глав государств". "Неизменным остается главное - обоюдная приверженность сторон поддержанию регулярных и содержательных контактов на высшем политическом уровне", - указал Терехин.

Полный текст интервью будет опубликован 21 октября.