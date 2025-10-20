Статья

Подготовка встречи Лаврова и Рубио и дух Анкориджа. О чем заявил Рябков

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

Понимания о месте и времени встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио нет, все находится в процессе рассмотрения. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что российская сторона будет доносить до американских коллег важность работы в рамках, заданных на саммите в Анкоридже.

ТАСС собрал основные заявления замминистра иностранных дел.

Встреча Лаврова и Рубио

Телефонный разговор Лаврова и Рубио "приближается".

Пока нет понимания о месте встречи Лаврова и Рубио: "Это все в процессе рассмотрения находится".

Подготовка каких-либо документов ко встрече Лаврова и Рубио "зависит от ситуации": "Дело в том, что контакты с американцами по разным линиям не прерываются и формат бывает разный. Кое-что иногда кладется на бумагу, хотя, может быть, не в форме каких-то нот, а в другой стилистике, в других жанрах".

Спецоперация и поддержка Западом Украины войдут в повестку встречи Лаврова и Рубио: "Конечно, [войдет] тематика СВО и той линии, которую проводит западная группа в поддержку Украины, что нас не может устроить".

В число обсуждаемых тем также войдут вопросы, которые "относятся к экономическим сюжетам, экономическому блоку": "Они тоже требуют внимания".

У России и США также есть "много вопросов двусторонней повестки дня".

Дух Анкориджа

Дух российско-американского саммита на Аляске не имеет альтернативы: "Здесь нет у нас альтернативного пути".

Россия намерена донести до США, что надо работать в рамках, заданных на Аляске: "То, что сложилось и было сформулировано там [в Анкоридже] президентами [РФ и США], - вот на что мы должны опираться во всех дальнейших усилиях".

Консультации по устранению раздражителей в отношениях России и США