МИД РФ: односторонний отказ от принципов ВТО подрывает основы сотрудничества

Это также ведет к существенным экономическим издержкам, отметил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский

ЖЕНЕВА, 20 октября. /ТАСС/. Одностороннее отступление от фундаментальных принципов ВТО подрывает основы глобального экономического сотрудничества и ведет к существенным экономическим издержкам. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, для преодоления текущего кризиса в мировой экономике необходимо "восстановить доверие к многосторонней торговой системе". Она "должна вновь стать гарантом предсказуемости и транспарентности правил игры", основанных "на нормах Всемирной торговой организации (ВТО), и их неукоснительном соблюдении всеми участниками", отметил дипломат.

"Одностороннее отступление от фундаментальных принципов ВТО подрывает основы глобального экономического сотрудничества, ведет к существенным экономическим издержкам, усиливает уязвимость всех стран перед лицом глобальных вызовов, включая проблемы в области окружающей среды, угрозы в сфере здравоохранения, углубление долговых рисков, особенно для стран с ограниченным фискальным пространством", - сказал он на 16-й сессии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

16-я сессия ЮНКТАД проходит с 20 по 23 октября в Женеве. В ней принимают участие делегации более 100 стран, включая около 60 министров и 40 замминистров. Они обсудят способы стимулирования экономических преобразований в интересах справедливого, инклюзивного и устойчивого развития. Мероприятие проходит раз в четыре года.