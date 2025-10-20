В посольстве России назвали спокойной ситуацию на Мадагаскаре

При этом россиянам рекомендовали воздержаться от поездок на остров

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Обстановка на Мадагаскаре остается спокойной, однако российским гражданам рекомендуется воздержаться от поездок на остров. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России на Мадагаскаре.

"Ситуация в стране спокойная. Новый президент принял присягу в качестве главы государства на основании решения Высшего конституционного суда Мадагаскара. Все госучреждения, магазины и учебные заведения работают в нормальном режиме", - указали в диппредставительстве. "Вместе с тем мы по-прежнему рекомендуем российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар, а тем, кто уже находится на острове, - не посещать места массового скопления людей", - добавили в посольстве.

25 сентября на Мадагаскаре начались выступления с требованием отставки президента Андри Радзуэлины. Он отказывался покидать пост, но заявил, что ему угрожали физической расправой и поэтому он перебрался в некое безопасное место.

14 октября Национальная ассамблея проголосовала за отстранение от власти президента страны Андри Радзуэлины в связи с отсутствием на месте. Это решение поддержал Высший конституционный суд и предложил военным во главе с Рандрианириной встать во главе страны.