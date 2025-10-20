"Неумные слова". Захарова о заявлениях Каллас про саммит Путина и Трампа

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Высказывания главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште являются "очередными неумными словами". Об этом "Известиям" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Каллас сообщала, что Брюсселю "не очень приятно", что Путин приедет в Будапешт на переговоры с Трампом. В то же время она выразила пожелание, чтобы в венгерской столице состоялась встреча президента РФ с Владимиром Зеленским, и приветствовала "любые усилия Трампа по установлению мира на Украине".

"Я, к сожалению, вынуждена читать регулярно ее сентенции. Заявлениями сложно назвать, это какие-то, знаете, обрывочные мысли. И, вы знаете, я поняла, что читаю я много этих ее сентенций, а умного в них ничего не нахожу. Вот мне кажется, это какая-то очередная неумная вещь, которую она ляпнула. По-другому к этому невозможно относиться", - сказала Захарова.

По ее словам, Каллас никогда не была выдающимся дипломатом или международником. "По конъюнктуре, по требованию момента, по характеристикам, связанным с русофобией, с ее какой-то абсолютной ангажированностью и управляемостью. Она стала неким евродипломатом. Но, посмотрите, от дипломатии там нету ничего. Не то, что следа не осталось, там просто изначально ничего не было", - указала Захарова.

Дипломат отметила, что ее высказывания вызывают вопросы, поручал ли ей кто-то это говорить или Каллас говорит от себя. "Спрашивала ли она Венгрию? Созванивалась ли она с Будапештом? Каким образом рождаются вот эти неумные мысли в голове, как бы главного евродипломата? Нужно адресовать вопрос им такого содержания. А вам самим-то нравится, что такие люди вас представляют?" - заметила официальный представитель российского дипведомства.