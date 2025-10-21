Сенатор Кастюкевич рассказал, при каких условиях Киев пойдет на завершение конфликта

Это произойдет, если Украина лишится поставок западного вооружения, отметил сенатор РФ от Херсонской области

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Украина не сможет продолжать боевые действия и затягивать конфликт с Россией, будучи лишенной поставок западного вооружения, что выгодно США для поддержания миротворческого образа. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич, комментируя возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

"Чем больше разного вида оружия будет у Украины, тем дольше конфликт будет длится. Это очевидно. Если бы Украина воевала сама, без помощи со стороны ЕС, Британии, Америки и НАТО - то финал давно был бы предрешен. Поэтому, если [президент США Дональд] Трамп действительно заинтересован в том, чтобы содействовать завершению конфликта, то путь простой - не давать оружия и денег", - сказал Кастюкевич.

Он отметил, что Россия уже обозначила позицию относительно передачи ракет - это негативно отразится на ее отношениях с США. "С другой стороны - Трамп прекрасно понимает, что грош цена словам Зеленского относительно "они исключительно для поражения военных объектов". Давать преступникам Tomahawk - значит в самой ближайшей перспективе нести ответственность за гибель мирных граждан, чего миротворцу Трампу никак нельзя допустить", - подытожил сенатор.

Президент США Дональд Трамп 17 октября в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтону нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. Как сообщил портал Axios со ссылкой на источники, Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять Tomahawk Украине. По сведениям Axios, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.