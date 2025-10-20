Посольство России назвало спокойной обстановку в Афганистане

По данным диппредставительства, ситуация между Афганистаном и Пакистаном стабилизировалась

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Обстановка в Афганистане спокойная на фоне достижения договоренности с Пакистаном о прекращении огня. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Кабуле.

"Ситуация между Афганистаном и Пакистаном стабилизировалась. В этом смысле обстановка в Афганистане спокойная. Делегации двух стран достигли в Дохе договоренности о прекращении огня. Приветствуем это соглашение", - указали в российском диппредставительстве.

18 октября представители Афганистана и Пакистана в ходе состоявшегося в Дохе раунда переговоров при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе. Делегации конфликтующих сторон условились провести в ближайшие дни консультации с целью сохранения и полного соблюдения режима прекращения огня.