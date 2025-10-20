Лавров: Запад превратил Украину в "наземный авианосец" для создания угроз РФ

"Дружба" с Западом была расплатой за забвение русских людей в Крыму, в Донбассе, в Новороссии, заявил министр иностранных дел России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Коллективный Запад сделал из Украины "наземный авианосец" для того, чтобы создавать постоянные угрозы России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью для документального проекта, посвященного 80-летию режиссера Никиты Михалкова, глава МИД РФ отметил, что в беседах с ним говорит "как о том, что происходит у нас внутри страны, так и о происходящем на Западе". "Эти события в известной степени взаимосвязанные. Причем есть как позитивная, так и негативная взаимосвязь, - указал министр. - Были внешние факторы после того, как исчез СССР. Была эйфория, вот теперь - "общечеловеческие ценности", "врагов нет".

"Когда же выяснилось, что мы хотим отстаивать свое достоинство, исходя из наших национальных интересов, и не хотим, чтобы эта "дружба" с Западом была расплатой за забвение русских людей в Крыму, в Донбассе, в Новороссии (после долгих лет этих честных попыток), все договоренности, которые в этой связи Запад "спонсировал" (в том числе вместе с нами), добиваясь уважения прав этих людей, не мешали ему "гнуть" свою линию, создавая из Украины "анти-Россию", такой "наземный авианосец" для создания постоянных угроз Российской Федерации", - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что после этого был "госпереворот, вопреки договоренностям о том, что нужно укреплять национальное согласие, и минские договоренности, которые никто не хотел выполнять, потом - "увещевание" наших западных "партнеров" на предмет того, чтобы они подписали гарантии безопасности и Украине, и себе, но и Российской Федерации, чтобы у нас не было никаких двусмысленностей".

По словам главы МИД РФ, когда Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, "оказалось, что все наши внешние связи были Западом использованы для того, чтобы сдерживать наше развитие". "Дескать, вот вам - "простенькие технологии", а нам дайте нефть, газ, титан, алюминий, и мы вам все остальное будем обеспечивать", - отметил он.