Посол Терехин: Росатом построит АЭС в Эфиопии на базе реактора ВВЭР-1200

Сотрудничество в области мирного атома может укрепить двустороннее партнерство в экономической и технологической сферах, сообщил российский дипломат в африканской стране

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. АЭС в Эфиопии при участии Росатома будет построена на базе современного и безопасного реактора ВВЭР-1200. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

"Новым практическим шагом на пути к реализации проекта стало подписание 25 сентября 2025 года в Москве Плана действий между госкорпорацией "Росатом" и электроэнергетической корпорацией Эфиопии. Документ, скрепленный подписями генерального директора Росатома Алексея Лихачева и его эфиопского коллеги Ашебира Балчи, определяет четкую последовательность шагов: создание совместной рабочей группы, подготовку детальной дорожной карты, разработка ТЭО проекта АЭС и последующее заключение межправсоглашения. Речь идет о строительстве станции на базе современной и безопасной технологии ВВЭР-1200", - рассказал дипломат.

Он выразил уверенность, что сотрудничество в области мирного атома может стать "флагманским направлением экономического и технологического партнерства" России и Эфиопии. "Эта работа ведется системно и поэтапно. Фундаментальное значение имеетмежправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии от 2019 года, разработка дорожной карты по сооружению АЭС и Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ), а также подписание в конце 2024 года контракта на составление технико-экономического обоснования (ТЭО) ЦЯНТ", - отметил Терехин.

При этом посол уточнил, что упомянутый план действий - это "не международный договор, а гибкий рамочный рабочий документ для структурированного взаимодействия". "Он закладывает основу для масштабной работы, которая включает не только проектирование, но и по сути создание ядерной отрасли Эфиопии и подготовку национальных кадров в строгом соответствии с нормами МАГАТЭ и международными стандартами безопасности, - продолжил он. - Говорить о конкретных сроках начала строительных работ можно будет по мере прохождения этого подготовительного этапа".

