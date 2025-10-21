Азаров: у США есть инструменты давления для выхода Украины из Донбасса

По словам бывшего премьер-министра Украины, для этого Вашингтон должен давить на Владимира Зеленского

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. США могут обеспечить выход ВСУ из Донбасса, в том числе через устранение выступающего против этого Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Это не только можно осуществить, но это и нужно осуществить, - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли США обеспечить выход украинских сил из Донбасса. - Но для этого они должны давить на Зеленского другими способами. Они этих способов имеют немало в своем распоряжении. Это использование огромного компромата и чисто влияние. Оно огромное, ведь многие из окружения Зеленского просто ставленники американцев".

"Через его отставку, через назначение нового президента", - добавил Азаров.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась 17 октября в Вашингтоне. На ней Зеленскому не удалось добиться от США согласия на поставки ракет Tomahawk, заключения сделок по поставкам дронов и закупке вооружений. При этом, как подтвердил сам Зеленский, представители команды Трампа поднимали вопрос о выводе украинских сил из Донбасса. Украина пока не согласилась на такой шаг.

Ранее Азаров заявил ТАСС, что США могут принять меры по устранению Зеленского, работа в этом направлении уже ведется среди депутатов Рады.