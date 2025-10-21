Нарышкин: европейские союзники по НАТО готовятся к войне с Россией

По словам директора СВР РФ, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК

Редакция сайта ТАСС

© Hristo Rusev/ Getty Images

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Москва видит приготовления европейских союзников по НАТО к войне с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ, текст размещен на сайте СВР РФ.

Нарышкин сообщил, что наблюдается подготовка партнеров Европы по НАТО к военным действиям против России. Перед ними стоит задача в максимально короткие сроки обеспечить силы быстрого реагирования альянса всем необходимым вооружением и ресурсами.

Директор СВР также отметил, что европейский военно-промышленный комплекс переводится на режим многократного увеличения производства. Регулярно отрабатываются мобилизационные сценарии, а население систематически подвергается пропаганде о якобы неизбежной атаке со стороны Москвы.

По словам Нарышкина, России также известно, что остается нерешенной ключевая проблема - где найти достаточное количество мобилизационного резерва, обладающего нужной физической подготовкой и психологической устойчивостью.

"Еще одна головная боль европейской верхушки - широкое распространение в обществе, особенно среди молодежи, социальной апатии и недовольства правящей элитой. В Брюсселе, Париже и Берлине также нет уверенности в том, что в случае развязывания войны с Россией Вашингтон будет выполнять свои обязательства в рамках пятой статьи Вашингтонского договора. А без этого, как признают в Европейской внешнеполитической службе, расчеты добиться стратегического превосходства над нашей страной являются - цитирую - иллюзорными", - констатировал он.