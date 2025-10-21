СФ: отказ от передачи Tomahawk Киеву поможет перейти к дипломатии

По мнению сенатора РФ от ДНР Александра Волошина, для Украины это шанс сохранить остатки инфраструктуры и территорий, а для Европы - возможность избежать новой волны энергетических и миграционных кризисов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Отказ властей США передать Украине крылатые ракеты Tomahawk остановит нагнетание вооруженного конфликта в стране и может перевести его из "горячей стадии" в плоскость дипломатии. Такое мнение высказал ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

"Отказ передавать Украине Tomahawk - это, по сути, признание: дальнейшее нагнетание ситуации приведет лишь к еще более тяжелым последствиям. США сегодня заинтересованы не в эскалации, а в фиксации новой реальности, которую устанавливают и закрепляют наши бойцы на линии боевого соприкосновения. Если усилия [президента США Дональда] Трампа увенчаются успехом и эскалация остановится, то можно ожидать, что конфликт перейдет из горячей стадии в политико-дипломатическую плоскость", - сказал Волошин.

По его мнению, для Украины это шанс сохранить остатки инфраструктуры и территорий, а для Европы - возможность избежать новой волны энергетических и миграционных кризисов. "Однако выгода Украины не тождественна выгоде [Владимира] Зеленского - он будет сопротивляться остановке боевых действий до последнего, потому что только военное положение сохраняет Зеленского и его камарилью у власти. Россия же, как и прежде, остается стороной, заинтересованной в стабильности и долговременной безопасности своих граждан и населения приграничных государств", - отметил сенатор.

Президент США Дональд Трамп 17 октября в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. Как сообщил портал Axios со ссылкой на источники, Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять Tomahawk Украине. По сведениям Axios, Трамп дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.