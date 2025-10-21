Рябков: РФ и США прорабатывают вопросы, затронутые в разговоре Лаврова и Рубио

Замглавы МИД России отметил, что телефонные переговоры российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на прошлой неделе включали в том числе и тему последующих шагов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия и США прорабатывают вопросы, которые были затронуты в ходе телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Марко Рубио. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Фактура такова, что президентское общение, по факту телефонные переговоры президента [РФ Владимира] Путина с президентом [США Дональдом] Трампом на прошлой неделе включали в том числе и тему последующих шагов. Один из аспектов таких шагов - это, разумеется, контакт министра иностранных дел Лаврова с государственным секретарем Рубио. Вчера соответствующий контакт состоялся, мы теперь занимаемся проработкой того, что обсудили министр и госсекретарь", - указал высокопоставленный дипломат.

Рябкову задали уточняющий вопрос, обсуждали ли Лавров и Рубио вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине со стороны США. "Я не готов раскрывать содержание подобного рода контактов. Суть закрытой работы состоит в том, что некоторые темы просто не подлежат выставлению в публичное пространство", - ответил он.

Накануне в МИД РФ сообщили, что главы внешнеполитических ведомств России и СЩА обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе телефонных переговоров Путина с Трампом.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице.