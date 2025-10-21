Нарышкин: ставка США на силу означает готовность к давлению и на партнеров

Директор СВР РФ отметил, что "неприкасаемых больше нет"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ставка администрации президента США Дональда Трампа на силу в мировой политике означает готовность к жесткому давлению в том числе на партнеров, "неприкасаемых больше нет". Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Текст размещен на сайте СВР РФ.

"Ставка администрации Дональда Трампа на силу в мировой политике означает готовность к жесткому давлению на других игроков, не исключая партнеров по либеральному лагерю. Неприкасаемых больше нет. Мы наблюдаем, как Вашингтон то и дело грозит трехзначными пошлинами даже ближайшим союзникам или требует от страны - основательницы НАТО - Дании передать американцам ни много ни мало, а целую Гренландию", - отметил глава СВР.

Нарышкин указал, что в таких условиях едва ли стоит ожидать "каких-то церемоний в отношении государств за пределами евро-атлантического блока". "Особенно если принять во внимание пагубную привычку англосаксонской элиты смотреть на остальной мир как на свою колонию. Такое грубое вмешательство в чужие дела способно внести ситуативный хаос и в моменте раскачать целые регионы, не говоря уже об отдельных странах", - подчеркнул он.