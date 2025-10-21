Нарышкин: Запад использует террористов для дестабилизации обстановки в мире

Разведслужбы США и Великобритании, уже практически не скрываясь, задействуют тергруппировки для создания зон собственного влияния, отметил директор СВР

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Разведслужбы США и Великобритании задействуют террористические группировки для дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Текст размещен на сайте СВР РФ.

"Разведслужбы США и Великобритании, уже практически не скрываясь, задействуют тергруппировки для дестабилизации обстановки в ключевых регионах планеты и создания там зон собственного влияния", - отметил он.

Как подчеркнул Нарышкин, США и их союзники продолжают целенаправленно размывать понятие международного терроризма, применяя двойные стандарты к оценке внутренних конфликтов в других странах. "Яркий пример - попытки Белого дома добиться исключения группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в России - прим. ТАСС) из списка террористических организаций", - указал глава СВР РФ.

"В угоду стремлению Вашингтона использовать новый сирийский режим для ослабления региональных позиций Китая и Ирана игнорируются не только кровавый "послужной список" ХТШ, но и нынешние связи организации с боевиками. Например, тот факт, что ХТШ, фактически влившаяся в сирийское Министерство обороны, набирает в регулярную армию участников уйгурских радикальных вооруженных формирований. В одночасье изменились и западные трактовки салафитско-джихадистской идеологии, которая отныне преподносится чуть ли не как новый мейнстримный подход к исламу", - добавил Нарышкин.

По его словам, провоцируемая Западом путаница в квалификации терроризма развязывает США и их союзникам руки в вопросах широкого внедрения террористических методов во внешнеполитический арсенал. "Так, применительно к Ближнему Востоку ни для кого не секретом стало использование американцами военной базы "Эт-Танф" на границе Сирии, Иордании и Ирака в качестве террористического "хаба". Черпая вербовочный потенциал в лагерях беженцев в сирийско-иракской зоне, американцы и их европейские союзники организовали "конвейер" по переподготовке джихадистов для их дальнейшей переправки в страны Закавказья и Центральной Азии. Главные цели -дестабилизировать ситуацию в Иране, России и Центральной Азии, а также помешать транспортным проектам Китая, ориентированным на торговлю с Европой", - резюмировал Нарышкин.