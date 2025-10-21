СВР: зарубежные разведки все чаще стремятся физически устранить "неугодных"

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Зарубежные разведки в своей деятельности все чаще переходят от сложных сценариев госпереворотов к физическому устранению "неугодных" политиков и силовиков, указал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Читайте также

Случаи покушений на первых лиц государств

"Вместо сложнореализуемых сценариев государственных переворотов зарубежные разведки все больше полагаются на практики физического устранения "неугодных" политических фигур в руководстве и силовых структурах третьих стран", - отметил Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Текст его выступления размещен на сайте СВР РФ.

По его словам, ярким примером стала проведенная в сентябре 2024 года Израилем против "Хезболлы" операция по одновременному подрыву тысяч карманных пейджеров в Ливане и Сирии. "В июне текущего года в ходе операции ЦАХАЛ "Восстающий лев" было ликвидировано командование Корпуса стражей исламской революции и устранен ряд ведущих иранских ученых-ядерщиков", - привел другой пример директор СВР. Он обратил внимание на то, что в западном разведсообществе оба нападения получили положительную оценку как проведенные на высокопрофессиональном уровне.

"Более того, ведущие европейские спецслужбы переносят опыт политических убийств и террористических акций в Евроатлантику", - указал Нарышкин. Он напомнил, что "в мае 2024 года за отказ поступиться национальными интересами в угоду глобалистам чуть не поплатился жизнью премьер-министр Словакии Роберт Фицо". "Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов "Северный поток", продолжают тестировать границы дозволенного в отношении еэсовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях", - подчеркнул директор СВР.