"Поехала крыша". Карасин об условиях Зеленского для встречи с Трапом и Путиным

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам отметил, Зеленский "продолжает публично выторговывать свое участие во встрече в Будапеште"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский бесстыдно формулирует собственные условия для встречи в Будапеште втроем: с президентом РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, ставя в зависимость от этого само проведение переговоров. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Похоже, у Зеленского просто поехала крыша. Он продолжает публично выторговывать свое участие во встрече в Будапеште. Киевский голова бесстыдно формулирует свои условия для встречи "втроем", ставя в зависимость от этого само проведение переговоров президентов России и США в венгерской столице. Что можно сказать по этому поводу? Не иначе как у политического хуторянина слишком завышена самооценка", - написал он в своем Telegram-канале.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".