Гуцана избрали председателем Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

Также принято решение о проведении следующего заседания в России

Редакция сайта ТАСС

Генпрокурор России, председатель КСГП государств-участников СНГ Александр Гуцан © Михаил Терещенко/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 21 октября. /ТАСС/. Генпрокурор России Александр Гуцан избран председателем Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) государств-участников СНГ. Такое решение приняли участники проходящего в Душанбе 35-го заседания совета.

Читайте также

Что известно об Александре Гуцане

"Таким образом, все решения 35-го заседания Координационного совета вступили в силу, в том числе об избрании председателем Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ генерального прокурора РФ Гуцана Александра Владимировича", - сообщил исполнительный секретарь КСГП Юрий Жданов.

Также принято решение о проведении следующего заседания в Российской Федерации.

"Впереди нас ждет большая и напряженная работа, масштабные, ответственные задачи, - заявил председательствующий на заседании генпрокурор Республики Таджикистан Хабибулло Вохидзода. - Уверен, что совместными усилиями мы решим все задачи, осуществим все планы и замыслы в интересах наших стран".