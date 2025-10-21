Песков назвал "фантастической версией" прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Распространяемые в прессе сообщения о возможности одновременного прибытия на саммит в Будапешт президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним бортом - это "фантастическая версия". Таким образом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на брифинге на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.
"Как к фантастической версии и отношусь", - заметил представитель Кремля, говоря о своей оценке подобной версии маршрута Путина в столицу Венгрии.