Песков назвал "фантастической версией" прилет Путина и Трампа в Будапешт одним бортом

Так представитель Кремля заявил о своей оценке подобной версии маршрута президента РФ в столицу Венгрии

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Распространяемые в прессе сообщения о возможности одновременного прибытия на саммит в Будапешт президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним бортом - это "фантастическая версия". Таким образом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на брифинге на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.

"Как к фантастической версии и отношусь", - заметил представитель Кремля, говоря о своей оценке подобной версии маршрута Путина в столицу Венгрии.