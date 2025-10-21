Володин назвал шагом к стабильности региона договор о партнерстве с Венесуэлой

Председатель Госдумы отметил, что Венесуэла находится "в тяжелейшей ситуации вызовов, борьбы" с внешним давлением

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ратификация договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы является шагом к развитию и стабильности всей Латинской Америки. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодняшняя ратификация - это как раз шаги конкретные на пути к миру, развитию, стабильности не только Венесуэлы, но и в целом Латинской Америки", - сказал Володин.

Он подчеркнул, что Венесуэла находится "в тяжелейшей ситуации вызовов, борьбы" с внешним давлением, однако у тех, кто пытается "поставить на колени целый народ", ничего не получится. "Многополярный мир - это уже данность. И мы с вами должны сделать все для того, чтобы у страны было как можно больше возможностей себя реализовать как суверенное независимое государство", - заключил председатель Госдумы.