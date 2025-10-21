Захарова призвала не создавать балаган вокруг встречи Лаврова и Рубио

Как только будет информация, которой дипведомство сможет поделиться, оно сразу же это сделает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский МИД призывает СМИ не участвовать в "информационном балагане" вокруг даты возможной встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, комментируя публикацию FT о том, что такая встреча может состояться 30 октября.

"Не участвуйте в этом информационном балагане. Сергей Лавров сегодня обратил внимание на большое количество вбросов по теме. Со своей стороны могу заверить: как только у нас будет информация, которой мы сможем поделиться, сразу же это сделаем", - прокомментировала дипломат.

Ранее Лавров сообщил, что договорился продолжить телефонные контакты с Рубио в ходе последнего разговора. Предыдущий телефонный разговор состоялся 20 октября. Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе телефонных переговоров 16 октября президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.