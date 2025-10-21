Генпрокуроры России и Белоруссии будут сотрудничать в надзоре в войсках

Генпрокурор РФ Александр Гуцан убежден, что работа продолжится в духе добрососедства и взаимоуважения

ДУШАНБЕ, 21 октября. /ТАСС/. Генпрокуроры России и Белоруссии Александр Гуцан и Андрей Швед подписали соглашение о сотрудничестве в сфере надзора за исполнением законов в войсках.

"Искренне рад личному знакомству и возможности обсудить с вами перспективы сотрудничества, - отметил российский генпрокурор. - Наш диалог закономерно продолжает деловые контакты между прокуратурами братских государств, которые отличаются высоким уровнем доверия".

Швед напомнил, что в 2014 году система органов военной прокуратуры Белоруссии была упразднена.

"Мы поставили вопрос о ее восстановлении, и президентом Республики Беларусь было принято очень мудрое и взвешенное решение о том, чтобы усилить надзор, но в то же время создать условия для того, что если случится, не дай Бог, какая-то ситуация, то в течение трех суток военная прокуратура должна функционировать", - пояснил белорусский генпрокурор.

"Мы провели необходимые мероприятия, для того чтобы при необходимости - но надеемся, что такой необходимости не будет - были определенные штаты и все необходимое и люди в военной форме пошли выполнять задачи по назначению", - добавил он. По его словам, прокуратура Белоруссии не могла не попросить о помощи, учитывая, что Россия обладает большим опытом в этих вопросах.

"Я уверен, что те практические навыки, которые имеют российские прокуроры, будут востребованы", - добавил он.

Со своей стороны Гуцан отметил, что подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере надзора за исполнением законов в войсках, а также протокола о порядке взаимодействия в рамках подписанного 13 марта 2025 года Соглашения о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования будет безусловно способствовать наращиванию конструктивного диалога между прокуратурами двух стран.

"Убежден, что мы продолжим работать в духе добрососедства и взаимоуважения в целях укрепления правопорядка в России и Белоруссии", - подчеркнул он.

Вклад в историческую память

"В этом году мы все отмечали 80-летие Великой Победы - события, навсегда оставшегося в памяти наших народов как символ героизма и стойкости", - напомнил Гуцан, особо отметив создание по инициативе генпрокурора Белоруссии совместной рабочей группы по установлению обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Глава белорусской прокуратуры заметил, что они буквально в режиме онлайн получают тысячи документов о новых выявляемых фактах зверств фашистов в годы войны на оккупированных территориях - не только в Белоруссии, но и на Брянщине, на Псковщине.

"Все это, несомненно, наш общий вклад в то, что мы называем нашей исторической памятью", - подчеркнул он.

Генпрокурор РФ подчеркнул, что для эффективного противодействия современным вызовам необходимо постоянно совершенствовать механизмы надзорной деятельности и регулярные контакты позволяют обмениваться лучшими прокурорскими практиками, укреплять профессиональные связи, развивать приоритетные направления сотрудничества. Среди них он назвал вопросы противодействия киберпреступности, незаконному обороту криптовалют, отмыванию доходов, финансированию терроризма, коррупции, а также защиты прав социально уязвимых категорий граждан.