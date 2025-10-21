Эрнст: России стоит задуматься об экспорте своего образа

По словам гендиректора Первого канала, РФ нужно переставать "скромничать"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. России стоит перестать стесняться своих достижений и задуматься об экспорте своего образа за рубеж. Такое мнение выразил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

"Говоря об экспорте культуры, в первую очередь стоит говорить об экспорте образа. Потому что образ для страны - важнейшая составляющая. Что выделило Соединенные Штаты Америки из Великой депрессии, помимо вступления во Вторую мировую войну? Создание Голливуда. Голливуд в значительной степени позволил Америке занять лидирующие позиции в 20 веке, потому что он продал образ этой страны, как страны мечты. И в значительной степени мы не дорабатываем по своему образу", - сказал он.

По словам Эрнста, России нужно переставать "скромничать". "То, что у нас находится на мировом уровне, нам необходимо без лишних сомнений форматировать, показывать и, в общем, гордиться этим. Нам надо перестать стесняться. Мы знаем, что во многих областях, и не только в области балета, мы впереди планеты всей. Поэтому призываю всех тех, кто делает настоящие уровневые вещи, не стесняться и демонстрировать это миру", - добавил он.

С мнением генерального директора Первого канала согласился и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, который выступил модератором пленарного заседания форума. "Вы абсолютно правы насчет того, что это Голливуд нарисовал ту Америку, к образу которой уже сама Америка потом тянулась. А вот скажите, Константин Львович, вы за какой инструмент покорения внешнего мира? За любовь или за силу?" - обратился он к Эрнсту.

"Я за совмещение. На самом деле, мне представляется, что мы находимся в той фазе, в которой нам надо проговорить сначала для себя свой образ. И этот образ, после того, как мы его окончательно проговорим, экспортировать для всего мира. Нам надо сейчас для нового поколения, которое еще учится в школах и еще вступает в жизнь, сформулировать главные наши установки, наш образ для себя. И когда мы точно поймем свой образ, мы его сможем объяснить всему миру. И мне кажется, что для этого современные технологии предоставляют потрясающие возможности. И так как Россия - страна умных людей, мы, безусловно, ими воспользуемся", - заключил Эрнст.

Форум "Сделано в России" проходит в Москве 21 октября. ТАСС - генеральный информационный партнер.