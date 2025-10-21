Министром культуры Запорожской области стала Светлана Назина
13:38
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Светлана Назина назначена на должность министра культуры Запорожской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Балицкий.
"Согласно распоряжению губернатора Запорожской области Е.В. Балицкого Назина Светлана Геннадьевна, ранее исполнявшая обязанности министра культуры Запорожской области, официально вступила в должность министра культуры Запорожской области", - говорится в сообщении.