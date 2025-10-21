Матвиенко поучаствует в заседании Совета по демографии при президенте

В частности, участники обсудят опыт регионов в поддержке студенческих семей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 23 октября примет участие в первом заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СФ.

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко примет участие в заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики", - отмечается в сообщении.

Участники заседания обсудят опыт регионов в реализации демографических программ, создании корпоративных стандартов, поддержке студенческих семей, сохранении репродуктивного здоровья населения, а также предложения по решению жилищных вопросов.

Совет был образован указом главы государства от 9 декабря 2024 года.