Первого замглавы Минпромторга Осьмакова освободили от должности

Это связано с переходом на новую работу
15:15
обновлено 15:23

Василий Осьмаков

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова в связи с переходом на другую работу. Соответствующее распоряжение было подписано 15 октября.

"Освободить Осьмакова Василия Сергеевича от должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе. 

